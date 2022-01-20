Роднина: наверное, какие-то вопросы к Семененко есть

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы России Ирина Роднина оценила состав олимпийской сборной России.
Роднина: наверное, какие-то вопросы к Семененко есть
  • AP

«По моим понятиям, состав сборной определяется на чемпионате страны — это спортивный принцип. Принцип, который работает во многих странах. Что касается Семененко, то, наверное, какие-то вопросы к нему есть», — цитирует Роднину «Чемпионат».

Напомним, что изначально Евгений Семененко вошёл в состав сборной России на международные турниры, несмотря на то, что на национальном первенстве занял четвёртое место. По итогам чемпионата Европы он стал запасным в составе сборной на ОИ-2022, вместо него в список вошёл Андрей Мозалёв.

Ранее Бестемьянова оценила состав олимпийской сборной России по фигурному катанию.

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