Ковтун назвал легионеров, с которыми «Спартаку» надо расстаться

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Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Ковтун назвал легионеров в составе красно-белых, с которыми клубу необходимо расстаться, чтобы не испытывать проблем с лимитом во второй части сезона-2021/22.
Ковтун назвал легионеров, с которыми «Спартаку» надо расстаться
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«Если мы говорим о месте в заявке, то не думаю, что будет жёсткая конкуренция. Кто покажет себя с лучшей стороны, тот и останется в команде. Сложно, конечно, говорить про это, но те легионеры, которые были в команде, более понятны для главного тренера, их кондиции и качества ясны. Кто является лишним? Может быть, Понсе, который вначале выглядел достаточно неплохо, а потом не играл. Также не увидел игры Хендрикса на своей позиции. Наверное, эти футболисты», — приводит слова Ковтуна ТАСС.

При текущем лимите количество иностранных футболистов на поле не ограничено, однако в заявке их не может быть больше восьми. В данный момент в заявке «Спартака» восемь легионеров, но в неё пока не включён новичок Шамар Николсон, которого красно-белые смогут дозаявить не раньше 29 января.

Ранее сообщалось, что Пруцев продолжит карьеру в «Спартаке».

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