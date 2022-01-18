В Кремле рассказали, в каком формате пройдёт общение Путина с олимпийцами

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин планирует 25 января пообщаться со спортсменами олимпийской сборной перед их отъездом на Игры в Пекин.
В Кремле рассказали, в каком формате пройдёт общение Путина с олимпийцами
  • AP

«Так или иначе, но президент обязательно пообщается с нашей олимпийской командой перед их вылетом в Пекин. Но с учётом того, что в Китае очень жёсткие требования к прибывающим на спортивные соревнования, и с учётом «омикрона», наверное, скорее всего, это будет в режиме видеоконференции», — приводит слова Пескова ТАСС.

Зимние Олимпийские игры —т2022 будут проходить в Пекине с 4 по 20 февраля.

Ранее Песков заявил, что подготовка к посланию президента Путина парламенту ведётся.

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