Менди признан лучшим вратарём года по версии ФИФА
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Об этом стало известно во время церемонии вручения наград The Best FIFA Football Awards 2021 в Цюрихе.
В 2021 году Менди стал победителем Лиги чемпионов в составе «Челси».
Он перешёл в английскую команду в сентябре 2020 года. С тех пор он сыграл 70 матчей, пропустил 47 мячей и 37 раз отстоял на ноль.
Ранее сообщалось, что Мохаммед Салах, Лионель Месси и Роберт Левандовски номинированы на премию лучшему игроку года ФИФА.