Менди признан лучшим вратарём года по версии ФИФА

Голкипер лондонского «Челси» Эдуар Менди признан лучшим вратарём прошлого года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Об этом стало известно во время церемонии вручения наград The Best FIFA Football Awards 2021 в Цюрихе.

В 2021 году Менди стал победителем Лиги чемпионов в составе «Челси».

Он перешёл в английскую команду в сентябре 2020 года. С тех пор он сыграл 70 матчей, пропустил 47 мячей и 37 раз отстоял на ноль.

Ранее сообщалось, что Мохаммед Салах, Лионель Месси и Роберт Левандовски номинированы на премию лучшему игроку года ФИФА.