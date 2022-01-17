Менди признан лучшим вратарём года по версии ФИФА

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Голкипер лондонского «Челси» Эдуар Менди признан лучшим вратарём прошлого года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
Менди признан лучшим вратарём года по версии ФИФА
  • © AP Photo/Frank Augstein

Об этом стало известно во время церемонии вручения наград The Best FIFA Football Awards 2021 в Цюрихе.

В 2021 году Менди стал победителем Лиги чемпионов в составе «Челси». 

Он перешёл в английскую команду в сентябре 2020 года. С тех пор он сыграл 70 матчей, пропустил 47 мячей и 37 раз отстоял на ноль.

Ранее сообщалось, что Мохаммед Салах, Лионель Месси и Роберт Левандовски номинированы на премию лучшему игроку года ФИФА.

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