Радионова рассказала, что нужно сделать Щербаковой для победы над Валиевой на ОИ-2022

Двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы Елена Радионова оценила перспективы россиянки Анны Щербаковой обойти соотечественницу Камилу Валиеву в борьбе за золотую медаль Олимпийских игр в Пекине.

«Заранее вешать медали не нужно ни на кого, поскольку в спорте возможно всякое. У Ани Щербаковой очень хорошая вторая оценка, это действительно важное подспорье в борьбе с Камилой Валиевой. Но чтобы её обыгрывать, одной лишь второй оценки недостаточно. К тому же у Камилы также хорошие баллы за компоненты. Потому Аня должна ещё прыгать столько же четверных прыжков, сколько прыгает её соперница», — цитирует Радионову News.ru.

На чемпионате Европы в Таллине Валиева одержала победу, в то время как Щербакова заняла второе место.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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