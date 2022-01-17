Джокович после скандальной депортации из Австралии прилетел в Дубай

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович прибыл в Дубай (ОАЭ) после скандальной депортации из Австралии.

Об этом сообщает ATP News Agency в своём официальном Twitter.

16 января 2022 года суд постановил депортировать из Австралии Джоковича. Первоначально визу серба отозвали 6 января в аэропорту Мельбурна сразу же после его прилёта. Причиной стало отсутствие прививки от коронавируса. Серб пытался въехать в страну по медицинскому исключению. Впоследствии адвокаты теннисиста подали апелляцию, которая была удовлетворена, однако позднее визу отозвали во второй раз.

17 января стартовал Открытый чемпионат Австралии — 2022, ради которого теннисист прибыл в Мельбурн.

Ранее Потапова вылетела в первом круге Australian Open.