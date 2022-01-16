Гол Оливейры принёс победу «Роме» над «Кальяри» в матче Серии А

«Рома» с минимальным счётом переиграла на своём поле «Кальяри» в матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Олимпико» в Риме, завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Жозе Моуринью.

Победный мяч с пенальти забил Сержиу Оливейра (33-я минута).

Главный судья матча Лоренцо Маджони показал семь жёлтых карточек.

«Рома» (35 очков) занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. «Кальяри» (16) идёт на 18-й позиции. Лидирует в чемпионате «Интер» (49).

Ранее сообщалось, что «Ювентус» взял верх над «Удинезе» в 22-м туре Серии А.