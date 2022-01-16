В «Химках» опровергли начало переговоров по Лантратову с «Локомотивом»

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Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию о переговорах со столичным «Локомотивом» о трансфере вратаря Ильи Лантратова.
В «Химках» опровергли начало переговоров по Лантратову с «Локомотивом»
  • © Daniel Felipe Kutepov / Global Look Press / Global Look Press

«Это всё не соответствует действительности. Никаких предложений в это трансферное окно не получали. Илья останется в «Химках» минимум до лета на 100%», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».

Лантратов в текущем сезоне провёл 18 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), пропустив 31 мяч.

«Химки» (14 очков) занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что вратарь Лантратов может перейти в состав «Локомотива».



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