В «Химках» опровергли начало переговоров по Лантратову с «Локомотивом»
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«Это всё не соответствует действительности. Никаких предложений в это трансферное окно не получали. Илья останется в «Химках» минимум до лета на 100%», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».
Лантратов в текущем сезоне провёл 18 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), пропустив 31 мяч.
«Химки» (14 очков) занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата России.
Ранее сообщалось, что вратарь Лантратов может перейти в состав «Локомотива».