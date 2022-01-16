Роднина допустила необходимость контрольных прокатов Щербаковой и Туктамышевой

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы России Ирина Роднина ответила на вопрос о необходимости контрольного проката между Анной Щербаковой и Елизаветой Туктамышевой.
Роднина допустила необходимость контрольных прокатов Щербаковой и Туктамышевой
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«Это будет решать тренерский совет и федерация. Наверное, будут какие-то контрольные прокаты. Подобное всегда есть, всю жизнь это было. Когда у нас существует выбор и нет чёткого определения, то всегда такое было, есть и будет. Но мы все понимаем, что результат чемпионата России есть окончательный результат. По крайней мере, так было раньше. Только если из-за травмы кто-то снимется», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».

На чемпионате России, который являлся отборочным турниром к Олимпийским играм-2022, Щербакова завоевала бронзовую медаль, а Туктамышева стала седьмой.

Ранее Роднина высказалась о результатах россиянок на ЧЕ в Таллине.

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