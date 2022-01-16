Уайлд оценил шансы России выиграть медаль в сноуборде на Олимпийских играх в Пекине

Российский сноубордист Вик Уайлд высказался о шансах сборной России по сноуборду на успешное выступление на Олимпийских играх в Пекине.

«Заранее вам никто об этом не скажет. Кто знает, как всё получится? В 2018-м мы остались без наград совсем, посмотрим, что получится на этот раз. Уверен, что каждый в команде выложится без остатка, чтобы выдать лучшие результаты на Играх. В нашем спорте решают мелочи. Одна гонка — либо пан, либо пропал. До Олимпиады почти месяц, у меня впереди ещё другие соревнования. Потому готовимся к Играм шаг за шагом. Конечно, было бы очень здорово выступить успешно на Олимпийских играх. Если я на них попаду, то обещаю — вы увидите того самого Уайлда. Даже не так — такого, какого раньше ещё никогда не видели, лучшего. Я знаю, что у меня есть шанс, я могу побороться за самые высокие места. Сейчас я определённо на своём пике, пусть по результатам этого и не скажешь. Но я жду своего момента, чтобы показать себя», — цитирует Уайлда «Спорт-Экспресс».

35-летний спортсмен является двукратным чемпионом Игр-2014 в Сочи. Он уже несколько лет не выигрывает значимых наград на международном уровне.

Ранее сообщалось, что Надыршина завоевала бронзу этапа КМ по сноуборду в Зимонхёэ.