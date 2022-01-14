Надыршина завоевала бронзу этапа КМ по сноуборду в Зимонхёэ

Россиянка София Надыршина заняла третье место в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Зимонхёэ (Австрия).

18-летняя сноубордистка из Южно-Сахалинска в малом финале показала такой же результат, как и у Мелани Хохрайтер из Германии. Обе спортсменки получили по бронзовой медали.

Золотую награду завоевала Александра Крол. Представительница Польши в большом финале оказалась сильнее Юлии Дуймовиц из Австрии.

Ранее сообщалось, что россияне Дмитрий Карлагачев и Наталья Соболева завоевали серебряные медали в командных соревнованиях в параллельном слаломе на этапе Кубка мира в австрийском Бад-Гаштайне.