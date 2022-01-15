Кондратюк подарит малую медаль ЧЕ в Таллине своему тренеру Соколовской

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Чемпион Европы по фигурному катанию 2022 года Марк Кондратюк рассказал, что собирается сделать с одной из завоёванных наград.
Кондратюк подарит малую медаль ЧЕ в Таллине своему тренеру Соколовской
  • globallookpress.com
  • © Raniero Corbelletti/AFLO

«Одну медаль я подарю Светлане Владимировне Соколовской, ещё одну, малую, возможно, тоже подарю. Себе оставлю большую. Буду хранить дома в коробочке», — цитирует ТАСС Кондратюка.

Он признался, что всегда приятно выигрывать титулы. По словам 18-летнего фигуриста, он планирует несколько дней радоваться своему успеху, после чего приступит к тренировкам для подготовки к зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Может, уверенности в себе титулы и дают, но если ты не думаешь, что это груз ответственности, то легче. Пока вроде бы получается», — добавил он.

Кондратюк завоевал золото чемпионата Европы (286,56). Серебряную награду получил итальянец Даниэль Грассль (274,48), а бронзовую — Денис Васильев (272,08) из Латвии.

Ранее сообщалось, что появилось видео произвольной программы чемпиона Европы Кондратюка.

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