Касаткина проиграла Бадосе в полуфинале турнира WTA в Сиднее

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Россиянка Дарья Касаткина потерпела поражение от испанки Паулы Бадосы в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сиднее.
Касаткина проиграла Бадосе в полуфинале турнира WTA в Сиднее
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Встреча продолжалась 1 час 15 минут и завершилась со счётом 2:6, 2:6.

Российская теннисистка дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из четырёх. Её соперница сделала три эйса, не совершила ни одной двойной ошибки и шесть раз взяла чужую подачу. 

В решающем матче за титул Бадоса сыграет с Барборой Крейчиковой из Чехии, которая одолела эстонку Анетт Контавейт.

Ранее сообщалось, что Людмила Самсонова проиграла Мэдисон Киз на турнире WTA в Аделаиде.

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