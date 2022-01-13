Объявлен расширенный состав женской сборной России по хоккею на Игры-2022

Тренерский штаб женской сборной России по хоккею назвал расширенный состав национальной команды для подготовки к зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

34 хоккеистки получили вызов в команду на тренировочный сбор. Подготовка сборной к Играм-2022 началась 13 января в подмосковном Новогорске, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Расширенный состав сборной выглядит следующим образом:

Вратари: Валерия Меркушева (СКИФ), Мария Сорокина («Агидель»), Диана Фархутдинова («Динамо-Нева»), Дарья Гредзен («Бирюса»).

Защитники: Мария Баталова, Мария Печникова, Анна Шибанова (все — «Агидель»), Лиана Ганеева, Екатерина Николаева, Юлия Смирнова (все — «Динамо-Нева»), Ангелина Гончаренко, Елена Проворова (обе — СКИФ), Екатерина Данилова («Бирюса»), Нина Пирогова, Анна Савонина (обе — «Торнадо»).

Нападающие: Дарья Белоглазова, Полина Болгарева, Александра Вафина, Фануза Кадирова, Кристи Шашкина (все — «Динамо-Нева»), Людмила Белякова, Елена Дергачёва (обе — «Торнадо»), Оксана Братищева, Виктория Кулишова, Алена Старовойтова, Ландыш Фаляхова (все — СКИФ), Екатерина Добродеева, Валерия Павлова, Оксана Митрофанова (все — «Бирюса»), Вероника Коржакова, Полина Лучникова, Илона Маркова, Елизавета Роднова, Ольга Сосина (все – «Агидель»).

Игры-2022 состоятся с 4 по 20 февраля. Женский хоккейный турнир стартует 3 февраля. Финал должен состоятся 17 февраля.

Команда Евгения Бобарико на групповой стадии встретится со Швейцарией, Финляндией, Канадой и США.

Сборная России отправится в Пекин 26 января.

Ранее сообщалось, что IIHF не разрешит хоккеистам НХЛ принимать участие в ОИ в индивидуальном порядке.