IIHF не разрешит хоккеистам НХЛ принимать участие в ОИ в индивидуальном порядке

Руководство Международной федерации хоккея (IIHF) не намерено давать согласие на участие игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Поскольку Ассоциация игроков НХЛ и лига приняли решение не участвовать в Играх-2022, IIHF не даст согласия на участие игроков НХЛ в Олимпиаде в Пекине», — цитирует президента IIHF Люка Тардифа пресс-служба федерации.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля, мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля.

Ранее сообщалось, что НХЛ будет дисквалифицировать игроков, которые самовольно поедут на Олимпиаду в Пекине.