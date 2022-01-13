IIHF не разрешит хоккеистам НХЛ принимать участие в ОИ в индивидуальном порядке

Короткая ссылка
Руководство Международной федерации хоккея (IIHF) не намерено давать согласие на участие игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
IIHF не разрешит хоккеистам НХЛ принимать участие в ОИ в индивидуальном порядке
  • Gettyimages.ru

«Поскольку Ассоциация игроков НХЛ и лига приняли решение не участвовать в Играх-2022, IIHF не даст согласия на участие игроков НХЛ в Олимпиаде в Пекине», — цитирует президента IIHF Люка Тардифа пресс-служба федерации.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля, мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля.

Ранее сообщалось, что НХЛ будет дисквалифицировать игроков, которые самовольно поедут на Олимпиаду в Пекине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить