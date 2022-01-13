IIHF не разрешит хоккеистам НХЛ принимать участие в ОИ в индивидуальном порядке
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«Поскольку Ассоциация игроков НХЛ и лига приняли решение не участвовать в Играх-2022, IIHF не даст согласия на участие игроков НХЛ в Олимпиаде в Пекине», — цитирует президента IIHF Люка Тардифа пресс-служба федерации.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля, мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля.
Ранее сообщалось, что НХЛ будет дисквалифицировать игроков, которые самовольно поедут на Олимпиаду в Пекине.