СЭ: НХЛ дисквалифицирует игроков в случае их отъезда на ОИ-2022

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) будет дисквалифицировать игроков, которые самовольно поедут на Олимпиаду в Пекине.
СЭ: НХЛ дисквалифицирует игроков в случае их отъезда на ОИ-2022
  • Gettyimages.ru

Как сообщает «Спорт-Экспресс», об этом лига объявила на совместном совещании с Международной федерацией хоккея (IIHF). 

22 декабря НХЛ выступила с заявлением, что не станет отпускать игроков лиги на Олимпиаду в Пекине из-за эпидемиологической обстановки.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля, мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля.

Ранее сообщалось, что в НХЛ исключили возможность участия на ОИ в Пекине российских игроков лиги.

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