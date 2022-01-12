СЭ: НХЛ дисквалифицирует игроков в случае их отъезда на ОИ-2022

Национальная хоккейная лига (НХЛ) будет дисквалифицировать игроков, которые самовольно поедут на Олимпиаду в Пекине.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», об этом лига объявила на совместном совещании с Международной федерацией хоккея (IIHF).

22 декабря НХЛ выступила с заявлением, что не станет отпускать игроков лиги на Олимпиаду в Пекине из-за эпидемиологической обстановки.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля, мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля.

Ранее сообщалось, что в НХЛ исключили возможность участия на ОИ в Пекине российских игроков лиги.