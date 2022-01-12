СЭ: НХЛ дисквалифицирует игроков в случае их отъезда на ОИ-2022
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Как сообщает «Спорт-Экспресс», об этом лига объявила на совместном совещании с Международной федерацией хоккея (IIHF).
22 декабря НХЛ выступила с заявлением, что не станет отпускать игроков лиги на Олимпиаду в Пекине из-за эпидемиологической обстановки.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля, мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля.
Ранее сообщалось, что в НХЛ исключили возможность участия на ОИ в Пекине российских игроков лиги.