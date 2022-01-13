Драчёв: жаль, что не смогли завоевать максимальную квоту биатлонистов на ОИ
- РИА Новости
«Приятного мало, конечно, что лишились квоты. Глобально это ничего не решает. Главное, что вообще выступаем. Пяти человек хватит, хотя в идеале хотелось бы шесть», — цитирует Драчёва «Чемпионат».
Драчёв уверен, что тренерский штаб сборной России не ошибётся с выбором участников на каждую конкретную гонку с учётом одного запасного биатлониста.
Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.
Ранее сообщалось, что российские биатлонисты не сумели завоевать максимальную квоту на ОИ.