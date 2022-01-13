Драчёв: жаль, что не смогли завоевать максимальную квоту биатлонистов на ОИ

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Бывший президент Союза биатлонистов России (РФС) Владимир Драчёв прокомментировал отсутствие полной квоты у мужской сборной на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине.
Драчёв: жаль, что не смогли завоевать максимальную квоту биатлонистов на ОИ
  • РИА Новости

«Приятного мало, конечно, что лишились квоты. Глобально это ничего не решает. Главное, что вообще выступаем. Пяти человек хватит, хотя в идеале хотелось бы шесть», — цитирует Драчёва «Чемпионат».

Драчёв уверен, что тренерский штаб сборной России не ошибётся с выбором участников на каждую конкретную гонку с учётом одного запасного биатлониста.

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты не сумели завоевать максимальную квоту на ОИ.

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