Авербух: Валиева может проиграть ЧЕ только самой себе

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Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года Илья Авербух прокомментировал первое место Камилы Валиевой в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию 2022 года в Таллине.
Авербух: Валиева может проиграть ЧЕ только самой себе
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«Камила подняла планку до максимума. Прогнозы прошлого года сбылись. Она стала лидером этого сезона. Результаты девочек приучили нас, что переход от юниорского во взрослый возраст является пиком формы фигуристок. Так было у Медведевой и Загитовой. Валиева находится в фантастической форме. Её выступление сейчас потрясающее. Лучше неё в мире сейчас никто не выступает. Если Камила проиграет чемпионат Европы, то только самой себе», — заявил Авербух RT.

Ранее Валиева с мировым рекордом выиграла короткую программу на ЧЕ-2022 в Таллине.

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