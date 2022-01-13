Губанова: на льду я грузинка, а в жизни та же Настя

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Грузинская фигуристка Анастасия Губанова, ранее выступавшая за сборную России, поделилась впечатлениями от участия в чемпионате Европы.
Губанова: на льду я грузинка, а в жизни та же Настя
  • Gettyimages.ru

«Всё равно Россия у меня в сердечке.  Много лет выступала за Россию. То, что я катаюсь за другой флаг, вызывает некое раздвоение. На льду я грузинка, а в жизни та же Настя», — цитирует Губанову Sport24.

Она добавила, что не ставила перед собой никаких целей, главное было чисто откатать программу на чемпионате Европы.

В составе сборной России в женском одиночном катании выступят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.

Ранее сообщалось, что финский танцевальный дуэт снялся с чемпионата Европы из-за коронавируса.

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