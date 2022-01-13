Жеребьёвка Australian Open отложена из-за ситуации с Джоковичем

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Жеребьёвка Открытого чемпионата Австралии 2022 года отложена из-за ситуации вокруг первой ракетки мира Новака Джоковича.
Жеребьёвка Australian Open отложена из-за ситуации с Джоковичем
  • AP

Об этом сообщает Reuters.

По информации источника, организаторы решились на такой шаг из-за неопределённой ситуации вокруг Новака Джоковича. Отмечается, что 13 января ему повторно аннулируют визу.

5 января при въезде в Австралию Джокович столкнулся с визовыми проблемами из-за неправильного оформления документов в связи с медотводом от  вакцинации против COVID-19. Теннисиста должны были депортировать, однако его адвокаты подали в федеральный суд апелляцию и добились положительного решения.

Ранее Сафиуллин вышел в финал квалификации Australian Open.
 

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