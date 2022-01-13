ЦСКА разгромил «Панатинаикос» в баскетбольной Евролиге

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Московский ЦСКА одержал крупную победу над афинским «Панатинаикосом» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
ЦСКА разгромил «Панатинаикос» в баскетбольной Евролиге
  • РИА Новости
  • © Михаил Сербин

Встреча прошла в Афинах и завершилась со счётом 98:74 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард армейцев Марюс Григонис, набравший 19 очков. В составе хозяев 16 баллов в свой актив записал Иоаннис Папапетру.

14 января ЦСКА в рамках Евролиги должен на своём паркете сыграть с французским АСВЕЛом.

Ранее сообщалось, что матч баскетбольной Евролиги ЦСКА — «Барселона» перенесён на неопределённый срок.

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