ЦСКА разгромил «Панатинаикос» в баскетбольной Евролиге

Московский ЦСКА одержал крупную победу над афинским «Панатинаикосом» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Встреча прошла в Афинах и завершилась со счётом 98:74 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард армейцев Марюс Григонис, набравший 19 очков. В составе хозяев 16 баллов в свой актив записал Иоаннис Папапетру.

14 января ЦСКА в рамках Евролиги должен на своём паркете сыграть с французским АСВЕЛом.

Ранее сообщалось, что матч баскетбольной Евролиги ЦСКА — «Барселона» перенесён на неопределённый срок.