ЦСКА разгромил «Панатинаикос» в баскетбольной Евролиге
- РИА Новости
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Встреча прошла в Афинах и завершилась со счётом 98:74 в пользу гостей.
Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард армейцев Марюс Григонис, набравший 19 очков. В составе хозяев 16 баллов в свой актив записал Иоаннис Папапетру.
14 января ЦСКА в рамках Евролиги должен на своём паркете сыграть с французским АСВЕЛом.
Ранее сообщалось, что матч баскетбольной Евролиги ЦСКА — «Барселона» перенесён на неопределённый срок.