Валиева, Трусова и Щербакова провели первую тренировку на ЧЕ по фигурному катанию

Российские фигуристки Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева провели первую тренировку на чемпионате Европы в эстонском Таллине.

Как сообщает «Матч ТВ», Трусова на разминке чисто сделала четверной лутц и четверной сальхов, а также несколько раз попыталась зайти на четверной тулуп. Щербакова же отрабатывала тройные прыжки, а Валиева без ошибок исполнила два каскада с четверным тулупом и сальхов в четыре оборота отдельно.

Во время прогона программ Щербакова откаталась чисто с четверным флипом. Трусова попыталась сделать пять четверных, но только флип был чистым, сальхов и тулуп — в два оборота, а также она дважды упала на лутце. Валиева же упала с тройного акселя, но безошибочно справилась с остальными элементами.

Щербакова несколько раз исполнила четверной флип, но с падениями. Четвёртая попытка оказалась чистой. Был также чистый четверной лутц.

Валиева два раза сделала тройной аксель.

Ранее эксперт Андрей Журанков заявил, что Трусова на чемпионате Европы займёт четвёртое место.