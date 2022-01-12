Валиева, Трусова и Щербакова провели первую тренировку на ЧЕ по фигурному катанию

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Российские фигуристки Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева провели первую тренировку на чемпионате Европы в эстонском Таллине.
Валиева, Трусова и Щербакова провели первую тренировку на ЧЕ по фигурному катанию
  • Legion-Media

Как сообщает «Матч ТВ», Трусова на разминке чисто сделала четверной лутц и четверной сальхов, а также несколько раз попыталась зайти на четверной тулуп. Щербакова же отрабатывала тройные прыжки, а Валиева без ошибок исполнила два каскада с четверным тулупом и сальхов в четыре оборота отдельно.

Во время прогона программ Щербакова откаталась чисто с четверным флипом. Трусова попыталась сделать пять четверных, но только флип был чистым, сальхов и тулуп — в два оборота, а также она дважды упала на лутце. Валиева же упала с тройного акселя, но безошибочно справилась с остальными элементами.

Щербакова несколько раз исполнила четверной флип, но с падениями. Четвёртая попытка оказалась чистой. Был также чистый четверной лутц.

Валиева два раза сделала тройной аксель.

Ранее эксперт Андрей Журанков заявил, что Трусова на чемпионате Европы займёт четвёртое место.

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