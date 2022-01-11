Бестемьянова: судьи не станут смотреть на ориентацию фигуриста ЛеДюка
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«Не очень понимаю, каким образом такое в принципе возможно. Более того, уверена, они станут оценивать выступление американского дуэта объективно и не будут завышать оценки за некую смелость партнёра. Поверьте, арбитры даже не станут смотреть на его ориентацию», — сказала Бестемьянова RT.
Ранее двукратный чемпион Сочи-2014 Максим Траньков назвал попадание на ОИ-2022 небинарного фигуриста ЛеДюка нормальной историей.