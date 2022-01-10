Ягудин оценил замену Коляды на Мозалёва на чемпионате Европы

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Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин отреагировал на замену Михаила Коляды на Андрея Мозалёва на чемпионате Европы.
Ягудин оценил замену Коляды на Мозалёва на чемпионате Европы
  • РИА Новости

«Не считаю, что эта замена окажет серьёзное влияние на сборную, оба фигуриста довольно сильные», — цитирует  Ягудина «РБК-Спорт».

Он также пожелал здоровья Коляде, чтобы к Олимпиаде фигурист подошёл без травм.

Напомним, что из-за повреждения с чемпионата Европы снялся Михаил Коляда. Его заменит Андрей Мозалёв. Таким образом, сборную России на турнире представят Марк Кондратюк, Евгений Семененко и Андрей Мозалёв.

Ранее Нэйтан Чен в шестой раз в карьере выиграл чемпионат США.

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