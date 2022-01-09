Жулин не считает, что потеря Коляды является критичной для сборной России в преддверии ЧЕ

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Известный российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал замену Михаила Коляды на Андрея Мозалёва в составе сборной России на предстоящем чемпионате Европы.

«Естественно, обидно за Михаила Коляду и за то, что он пропустит предстоящий чемпионат Европы. Надеюсь, что к Олимпийским играм всё у него будет хорошо и он сможет восстановиться. Пожелаю ему здоровья. В целом для сборной России это потеря не критичная, у нас хороший и сильный состав на чемпионат Европы. Мозалёв нормально заменит Михаила, на мой взгляд», — цитирует Жулина Sport24.

Коляда снялся с чемпионата Европы из-за травмы стопы, полученной на тренировке.

Ранее Тарасова высказалась о травме Коляды.

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