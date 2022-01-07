Шевченко прокомментировал информацию о возможном переходе Миранчука в «Дженоа»

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко отреагировал на информацию о возможном переходе российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в свой клуб.

«Миранчук в «Дженоа»? Я только сообщаю нашему директору свою позицию, а выбор делают он и президент. Я работаю с теми игроками, которые у нас есть», — цитирует Шевченко Calciomercato.

Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года, перейдя из «Локомотива». В нынешнем сезоне футболист принял участие в десяти матчах Серии А, отметившись одним голом. Контракт полузащитника истекает в 2024 году.

Ранее сообщалось, что Шевченко назвал Миранчука главной трансферной целью зимы.