Шевченко прокомментировал информацию о возможном переходе Миранчука в «Дженоа»

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Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко отреагировал на информацию о возможном переходе российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в свой клуб.
Шевченко прокомментировал информацию о возможном переходе Миранчука в «Дженоа»
  • Legion-Media

«Миранчук в «Дженоа»? Я только сообщаю нашему директору свою позицию, а выбор делают он и президент. Я работаю с теми игроками, которые у нас есть», — цитирует Шевченко Calciomercato.

Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года, перейдя из «Локомотива». В нынешнем сезоне футболист принял участие в десяти матчах Серии А, отметившись одним голом. Контракт полузащитника истекает в 2024 году. 

Ранее сообщалось, что Шевченко назвал Миранчука главной трансферной целью зимы.

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