Капризов получил травму в матче с «Бостоном»

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Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов получил травму в матче с «Бостон Брюинз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Во втором периоде Капризов после столкновения с игроком «Бостона» ударился о борт и упал на лёд. Он получил травму верхней части тела и не смог продолжить матч.

Встреча в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершилась со счётом 3:2 в пользу «Миннесоты». Капризов записал на свой счёт одну забитую шайбу.

Таким образом, россиянин набрал 40 очков (14 + 26) в нынешнем сезоне НХЛ.

Ранее сообщалось, что сборная США вызовет четырёх игроков КХЛ на Игры-2022.

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