Капризов получил травму в матче с «Бостоном»
Во втором периоде Капризов после столкновения с игроком «Бостона» ударился о борт и упал на лёд. Он получил травму верхней части тела и не смог продолжить матч.
Встреча в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершилась со счётом 3:2 в пользу «Миннесоты». Капризов записал на свой счёт одну забитую шайбу.
Таким образом, россиянин набрал 40 очков (14 + 26) в нынешнем сезоне НХЛ.
Ранее сообщалось, что сборная США вызовет четырёх игроков КХЛ на Игры-2022.