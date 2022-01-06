Скелетонист Рукосуев стал обладателем Интерконтинентального кубка
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- РИА Новости
Рукосуев уступил 0,16 секунды победителю соревнований — немцу Феликсу Зайбелю.
22-летний скелетонист набрал 912 баллов и стал победителем общего зачёт Интерконтинентального кубка.
На счету Рукосуева в ИК также золотая медаль этапа в Альтенберге и Сигулде (Латвия), два серебра в Солт-Лейк-Сити (США) и Инсбруке (Австрия).
Рукосуев является олимпийским чемпионом юношеских Игр 2016 года в норвежском Лиллехаммере.
Ранее сообщалось, что россиянка Юлия Канакина завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира по скелетону в немецком Альтенберге.