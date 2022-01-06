Скелетонист Рукосуев стал обладателем Интерконтинентального кубка

Россиянин Евгений Рукосуев завоевал серебряную медаль последнего этапа Интерконтинентального кубка по скелетону в Альтенберге (Германия).

Рукосуев уступил 0,16 секунды победителю соревнований — немцу Феликсу Зайбелю.

22-летний скелетонист набрал 912 баллов и стал победителем общего зачёт Интерконтинентального кубка.

На счету Рукосуева в ИК также золотая медаль этапа в Альтенберге и Сигулде (Латвия), два серебра в Солт-Лейк-Сити (США) и Инсбруке (Австрия).

Рукосуев является олимпийским чемпионом юношеских Игр 2016 года в норвежском Лиллехаммере.

Ранее сообщалось, что россиянка Юлия Канакина завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира по скелетону в немецком Альтенберге.