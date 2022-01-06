Американец Марш может возглавить «Краснодар»

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Американский тренер Джесси Марш близок к подписанию контракта с российским футбольным клубом «Краснодар».
Американец Марш может возглавить «Краснодар»
  • AP

«Руководство команды переговорило с Маршем. Ответа тренер ещё не дал», — сообщает  «Чемпионат».

Марш до декабря 2021 года занимал должность главного тренера клуба немецкой Бундеслиги «Лейпциг». Его пост занял Доменико Тедеско.

48-летний тренер также руководил «Зальцбургом», «Нью-Йорк Ред Буллз» и «Монреал Импакт».

«Краснодар» 5 января уволил с поста главного тренера Виктора Гончаренко.

Команда занимает пятое место (29 очков) в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате «Зенит» (38).

Ранее агент защитника «Сан-Лоренсо» Меркау сообщил, что не общался с представителями «Динамо».

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