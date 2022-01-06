Президент Сербии: вся наша страна с Джоковичем

Президент Сербии Александр Вучич выразил поддержку первой ракетке мира Новаку Джоковичу, которого не пустили в Австралию.

«Сказал нашему Новаку, что вся Сербия с ним и что наши власти принимают все меры, чтобы в кратчайшие сроки прекратить преследование лучшего теннисиста мира», — написал президент в своём Instagram.

Напомним, что Джокович получил медицинское исключение, чтобы участвовать на Открытом чемпионате Австралии без прививки от коронавируса. Подобное исключение выдаётся в случае, если спортсмен перенёс данное заболевание за последние полгода. При этом Джокович не сообщал, по какой причине он получил исключение.

Премьер-министр Австралии подтвердил, что виза теннисиста была аннулирована. До вынесения приговора Джокович останется в карантинном отеле.

Ранее сообщалось, что Медведев обыграл Берреттини на ATP Cup, сравняв счёт России и Италии.