Футбольный агент жёстко раскритиковал ледовое шоу Плющенко

Футбольный агент Антон Смирнов раскритиковал ледовое шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Щелкунчик».

«Ни в коем случае не ходите на «Щелкунчик» Плющенко — Филина. Самое стрёмное представление из всех, что я видел за последние годы», — написал Смирнов в своём Telegram-канале «Честность — не порок».

Он добавил, что соединить фигурное катание и балет — самая «бредовая» идея. По словам агента, зрителям было скучно на представлении. После шоу не было оваций и восторженных лиц, отмечает Смирнов.

«Ни в какое сравнение с шоу Навки «Руслан и Людмила» шоу Плющенко — Филина не идёт. Проигрыш по всем статьям», — заявил Смирнов.

Напомним, что в ледовом шоу «Щелкунчик» принимают участие двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, его сын Александр, первая в истории России олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова и фигуристы академии «Ангелы Плющенко». В конце представления выступает известный певец Дима Билан.

Ранее Медведева рассказала об убийстве, которое произошло в её доме в Канаде.