Лукаку извинился перед фанатами «Челси» за скандальное интервью

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Нападающий лондонского «Челси» Ромелу Лукаку принёс извинения фанатам столичной команды за скандальное интервью.
Лукаку извинился перед фанатами «Челси» за скандальное интервью
  • globallookpress.com
  • © Adam Davy

«Хочу сказать болельщикам, что я прошу прощения за то огорчение, которое я вызвал. Вы знаете о моей привязанности к клубу с юных лет. Конечно, я понимаю, что вы расстроены», — цитирует Лукаку пресс-служба «Челси».

28-летний форвард сборной Бельгии в интервью итальянским СМИ выразил недовольство своим положением в команде.

Главный тренер «Челси» Томас Тухель после интервью не выпустил на поле бельгийца 2 января в матче 21-го тура против «Ливерпуля» (2:2).

Лукаку перешёл в «Челси» из «Интера» перед стартом сезона. После этого он провёл 18 матчей, забил семь мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что арендованного у «Ростова» футболиста Матиаса Норманна ограбили в Лондоне.

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