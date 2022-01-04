Лыжница Непряева впервые в карьере выиграла «Тур де Ски»

Россиянка Наталья Непряева одержала победу в лыжной многодневке «Тур де Ски».

В финальном забеге в гору Альпе Чермис в итальянском Валь-ди-Фьемме Непряева преодолела дистанцию 10 км с результатом 36 минут 13,5 секунды и стала четвёртой, что позволило ей остаться лидером личного зачёта по итогам «Тур де Ски». Её итоговый отрыв от второго места составил 46,7 секунды.

В общем личном зачёте вслед за Непряевой расположилась шведка Эбба Андерссон, а третьей стала норвежка Хейди Венг.

Венг при этом выиграла последнюю гонку, а Андерссон стала второй, а тройку замкнула француженка Дельфин Клодель.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион 2014 года Александр Легков выиграл любительский забег в гору на «Тур де Ски».