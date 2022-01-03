Ушёл из жизни единственный в истории трёхкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке Санеев

На 76-м году жизни скончался трёхкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке в составе сборной СССР, легендарный легкоатлет Виктор Санеев.

«Национальный олимпийский комитет Грузии с глубокой печалью сообщает, что в возрасте 76 лет скончался трёхкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион Европы, трёхкратный рекордсмен мира, один из сильнейших легкоатлетов мира всех времён Виктор Санеев», — говорится в сообщении Национального олимпийского комитета Грузии.

Санеев — единственный в истории трёхкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке.

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