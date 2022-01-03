Ушёл из жизни единственный в истории трёхкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке Санеев
- РИА Новости
«Национальный олимпийский комитет Грузии с глубокой печалью сообщает, что в возрасте 76 лет скончался трёхкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион Европы, трёхкратный рекордсмен мира, один из сильнейших легкоатлетов мира всех времён Виктор Санеев», — говорится в сообщении Национального олимпийского комитета Грузии.
Санеев — единственный в истории трёхкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке.
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