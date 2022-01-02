Глобальный совет имамов запретил мусульманам ехать на ОИ в Пекине

Глобальный совет имамов запретил мусульманам ехать на Олимпийские игры в Пекине из-за притеснения уйгуров местными властями.

«Мы поддерживаем угнетённых уйгурских мусульман и едины с ними. Правительство Китая продолжает нарушать права китайских мусульман и права человека с помощью угнетения, пыток и диктатуры. Властью, данной совету Священной исламской семинарией Наджифа и выдающимися муфтиями исламского мира, Глобальный совет имамов постановил запретить участие в Олимпиаде-2022. Это соревнование обслуживает интересы тиранического и деспотического режима, ответственного за геноцид и этнические чистки уйгуров. Мы аплодируем всё большему и большему числу организаций, которые бойкотируют Игры в Пекине», — гласит текст заявления Глобального совета имамов.

Подпись под данным документом поставил и председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Власти США объявили о дипломатическом бойкоте соревнований, впоследствии к ним присоединились Канада, Австралия, Новая Зеландия, Великобритания и Словакия.

Ранее Кирилл Капризов заявил, что все хоккеисты разочарованы решением НХЛ не отпускать игроков на ОИ-2022.