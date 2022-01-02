Медведев и Сафиуллин в парном матче принесли России победу над Францией на ATP Cup

Сборная России по теннису одержала победу над командой Франции в стартовом матче группового этапа ATP Cup в Австралии.

Исход противостояния решился в парной встрече, в которой Даниил Медведев и Роман Сафиуллин за 1 час 15 минут переиграли Фабриса Мартена и Эдуарда Роже-Васслена — 6:4, 6:4.

Таким образом, счёт стал 2:1 в пользу России. До этого Сафиуллин в одиночном матче одолел Артура Риндеркнеша, а Медведев уступил Уго Умберу.

В следующем туре россияне сыграют с австралийцами.

Сборная России является действующим победителем ATP Cup.

Ранее сообщалось, что Медведев проиграл французскому теннисисту Умберу в матче ATP Cup.