Глава КНР: Китай приложит все возможные усилия для проведения великолепных Игр

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Председатель КНР Си Цзиньпин выразил уверенность, что китайские власти приложат все возможные усилия, чтобы мировая общественность в 2022 году увидела великолепную зимнюю Олимпиаду в Пекине.
Глава КНР: Китай приложит все возможные усилия для проведения великолепных Игр
  • AP

«Мы приложим все возможные усилия, чтобы представить миру великолепную Олимпиаду. Пока мир находится в ожидании, Китай как следует готовится к Играм», — цитирует Цзиньпина ТАСС.

Напомним, что ранее официально объявили о дипломатическом бойкоте Игр в Пекине США, Великобритания, Канада, Австралия и Япония. При этом спортсменам из этих стран не запрещено участвовать в Олимпиаде.

Игры-2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции назвал неприемлемым решение о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине.

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