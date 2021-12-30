Сёмин уверен, что Тарасов первым из футболистов выложит пост в Instagram в 2022-м

Экс главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин в ходе предновогоднего опроса предположил, что его бывший подопечный Дмитрий Тарасов станет первым футболистом, который выложит пост в своём Instagram в 2022 году.

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«Дима Тарасов первым опубликует что-то в Instagram в 2022-м, он лучше всех продвинут в этой соцсети», — сказал Сёмин в беседе с RT. Ранее тренер СКА Хабаровск Сергей Юран назвал голкипера «Химок» Илью Лантратова главной ёлкой России.