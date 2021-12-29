Главный тренер «Арсенала» Артета заболел коронавирусом
- Legion-Media
Об этом сообщает официальный сайт «Арсенала». В настоящий момент испанский специалист находится на самоизоляции. Он пропустит ближайший матч команды с «Манчестер Сити».
В марте 2020 года Артета стал первым представителем лиги, который заболел коронавирусом.
Матч 21-го тура АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити» состоится 1 января. Начало встречи — в 15:30 мск.
Ранее «Барселона» объявила о трёх новых случаях коронавируса среди футболистов.