Габулов прокомментировал своё назначение в «Химки»

Бывший вратарь сборной России по футболу Владимир Габулов прокомментировал своё назначение на пост генерального директора подмосковных «Химок».

«Я благодарен бывшему гендиректору клуба, Сергею Вячеславовичу Анохину, за проделанную работу. За это время многое было сделано. Сейчас перед «Химками» стоит серьёзная задача по сохранению прописки в РПЛ. Я уже познакомился с сотрудниками клуба, встретился с главным тренером команды, мы обсудили приоритетные задачи на вторую половину сезона. Надеюсь, что совместными усилиями мы добьёмся поставленных целей», — цитирует Габулова клубная пресс-служба.

После 18 туров «Химки» имеют 14 очков и занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что Габулов назначен генеральным директором «Химок».