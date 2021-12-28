Габулов прокомментировал своё назначение в «Химки»
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«Я благодарен бывшему гендиректору клуба, Сергею Вячеславовичу Анохину, за проделанную работу. За это время многое было сделано. Сейчас перед «Химками» стоит серьёзная задача по сохранению прописки в РПЛ. Я уже познакомился с сотрудниками клуба, встретился с главным тренером команды, мы обсудили приоритетные задачи на вторую половину сезона. Надеюсь, что совместными усилиями мы добьёмся поставленных целей», — цитирует Габулова клубная пресс-служба.
После 18 туров «Химки» имеют 14 очков и занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ.
Ранее сообщалось, что Габулов назначен генеральным директором «Химок».