Третьяк поделился впечатлениями от игры сборной России со Швейцарией на МЧМ-2022

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал, как можно улучшить игру национальной молодёжной команды на МЧМ-2022.
Третьяк поделился впечатлениями от игры сборной России со Швейцарией на МЧМ-2022
  • РИА Новости

«Главное, чтобы мы почувствовали этот запах успеха. Следующие игры по нарастающей, и нужно в каждом матче относиться к сопернику с уважением», — цитирует Третьяка ТАСС.

Он добавил, что во втором матче российские хоккеисты играли дисциплинированно. Он также отметил, что хотелось бы видеть более высокий коэффициент полезности.

Напомним, что сборная России проиграла Швеции в первом туре МЧМ-2022 со счётом 3:6. В следующем туре подопечные Сергея Зубова обыграли Швейцарию (4:2).

Ранее Кожевников оценил игру нападающего молодёжной сборной России Матвея Мичкова.

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