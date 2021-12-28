Поздняков назвал медальную задачу российских олимпийцев на Играх в Пекине

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о медальных планах на зимние Игры в Пекине.
Поздняков назвал медальную задачу российских олимпийцев на Играх в Пекине
  • РИА Новости

«Те планы, которые есть на сегодняшний день, были созданы на основе глубокого анализа. Мы основываемся на результатах, которые российские спортсмены показывали между Олимпийскими играми на крупнейших соревнованиях: чемпионатах мира, Европы, а также этапах Кубка мира. В этом году по имеющимся цифрам мы видим, что наши спортсмены способны завоевать суммарно около 30 медалей. На этот результат мы и будем ориентироваться. Другое дело, что пандемия вносит свои коррективы в любые планы. К сожалению, из-за этого спортивный календарь был скомкан, не все соревнования удалось провести. Так что те цифры, которые мы имеем, меньшей точности, чем те, что у нас были четыре года назад», — приводит слова Позднякова «КП Спорт».

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Поздняков признался, что был расстроен решением НХЛ не отпускать своих игроков на ОИ в Пекине.

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