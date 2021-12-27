Зуева: отсутствие иностранцев сказалось на итогах чемпионата Японии по фигурному катанию

Марина Зуева, тренер Дайсуке Такахаси и Каны Мурамото, рассказала, как сказалось на результатах чемпионата Японии по фигурному катанию отсутствие иностранных тренеров и спортсменов на соревнованиях.

«С 30 ноября в Японии был принят закон, запрещающий выдавать въездные визы иностранцам из-за чего, собственно, и был отменён Финал Гран-при. Это сказалось и на национальном чемпионате: в танцах не смогли выступить две пары, в одной из которых партнёр канадец, а в другой — американец. Мисато Комбацубара и Тим Колето (они в четвёртый раз стали чемпионами Японии — RT) приехали заранее со своим японским тренером, который входит в тренерский штаб Монреаля и каждый год приезжает с этими фигуристами на национальный чемпионат, а мне визу не дали. И получилось, что две пары, которые претендовали на победу, изначально оказались в неравных условиях, поскольку мне визу не дали. В нашем виде спорта выступать без тренера — большая проблема», — заявила Зуева RT.

Она рассказала, что её спортсмены упали в ходе выполнения частичной дорожки шагов, соответственно, дорожка не была засчитана и Такахаси/Мурамото проиграли соперникам порядка пяти баллов.

«Это обидно, поскольку по ходу всего сезона они выиграли у Комбацубары/Колето все соревнования, в которых участвовали. Произвольную программу Дайс и Кана откатали прекрасно, выиграли, но по сумме всё равно остались вторыми. И федерация приняла решение (не отправлять Мурамото/Такахаси на Игры в Пекин — RT), руководствуясь правилами, которые были утверждены много лет назад. Я не считаю, что это справедливо, потому что пандемия изменила в нашей жизни слишком многое и даже Международный союз конькобежцев в связи с этим корректировал целый ряд собственных правил. Например, в прошлом году никто не получал рейтинговые баллы. Но по Японским правилам, отбор в олимпийскую команду идёт не только по текущим результатам, но и по рейтингу прошлого года. Но моя пара в прошлом году не выступала вообще. И получилось, что принятое решение абсурдно и не соответствует новой действительности. Не говоря уже о том, что выступали фигуристы реально не в равных условиях. Их выводили на старт тренеры, которые когда-то работали с фигуристами в одиночном катании. Жаль, что на это никто не обратил внимания и не учёл, когда принималось решение кого послать на Игры. Пока мои спортсмены значатся запасными», — добавила она.

Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю одержал победу на чемпионате Японии в мужском одиночном катании.