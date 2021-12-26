Тренер сборной России объяснил отсутствие Устюгова на «Тур де Ски»

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Тренер сборной России Маркус Крамер рассказал, почему лыжник Сергей Устюгов не примет участия в многодневке «Тур де Ски».

«Мы приняли совместное решение, поскольку ему лучше сейчас пройти дополнительную подготовку. Мы все хотим видеть сильного Устюгова в Пекине», — сказал Крамер в эфире «Матч ТВ».

Он добавил, что «Тур де Ски» включает в себя шесть изнуряющих стартов.

Напомним, что турнир пройдёт с 28 декабря 2021 года по 4 января 2022 года. Гонка состоится на территории Швейцарии, Германии и Италии.

Ранее Идинов победил в индивидуальной гонке на «Ижевской винтовке», Гараничев стал восьмым.

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