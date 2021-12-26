Ученица Тутберидзе Петросян: очень переживала за наших девочек во время отбора на Олимпиаду

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Фигуристка Аделия Петросян, ученица Заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, поделилась эмоциями от дебютного для себя первенства страны.

«Я довольна своим прокатом произвольной программы. Два четверных риттбергера мне тоже удались. Следующая цель — чемпионат России среди юниоров. Месяца три назад начала прыгать этот прыжок. Начало получаться. И решили вставить его в программу. Сегодня я просто очень рада», — цитирует Петросян «Спорт-Экспресс».

Она также призналась, что очень сильно переживала за других фигуристок группы Тутберидзе, которые отбирались на Олимпиаду.

«Хотела, чтобы отобрались наши девочки. Рада, что им это удалось. Сначала выполнила свои задачи, а потом болела за них. Не особо зацикливаюсь на том, что я стала лучшей из юниорок. Четвертому месту я очень рада, не рассчитывала на такой результат. Это взрослый чемпионат России. Было важно соответствовать его уровню», — заявила 14-летняя спортсменка.

Петросян заняла четвёртое место, набрав 233,97 балла. Кроме того, она стала первой в истории, кому удавалось сделать два четверных риттбергера в одной программе.

Победу впервые в карьере одержала 15-летняя Камила Валиева, набрав 283,48 балла. При этом на турнире она превзошла три своих же мировых рекорда на этих соревнованиях — в короткой, произвольной и по сумме программ. 

Второе место заняла Александра Трусова (248,65), а бронзу завоевала Анна Щербакова (239,56).

Ранее олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин назвал минувший чемпионат России по фигурному катанию самым крутым в истории.

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