Ученица Тутберидзе Петросян: очень переживала за наших девочек во время отбора на Олимпиаду
«Я довольна своим прокатом произвольной программы. Два четверных риттбергера мне тоже удались. Следующая цель — чемпионат России среди юниоров. Месяца три назад начала прыгать этот прыжок. Начало получаться. И решили вставить его в программу. Сегодня я просто очень рада», — цитирует Петросян «Спорт-Экспресс».
Она также призналась, что очень сильно переживала за других фигуристок группы Тутберидзе, которые отбирались на Олимпиаду.
«Хотела, чтобы отобрались наши девочки. Рада, что им это удалось. Сначала выполнила свои задачи, а потом болела за них. Не особо зацикливаюсь на том, что я стала лучшей из юниорок. Четвертому месту я очень рада, не рассчитывала на такой результат. Это взрослый чемпионат России. Было важно соответствовать его уровню», — заявила 14-летняя спортсменка.
Петросян заняла четвёртое место, набрав 233,97 балла. Кроме того, она стала первой в истории, кому удавалось сделать два четверных риттбергера в одной программе.
Победу впервые в карьере одержала 15-летняя Камила Валиева, набрав 283,48 балла. При этом на турнире она превзошла три своих же мировых рекорда на этих соревнованиях — в короткой, произвольной и по сумме программ.
Второе место заняла Александра Трусова (248,65), а бронзу завоевала Анна Щербакова (239,56).
Ранее олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин назвал минувший чемпионат России по фигурному катанию самым крутым в истории.