Источник: Лёв может возглавить «Фенербахче»

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Бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв может стать новым наставником турецкого «Фенербахче».
Источник: Лёв может возглавить «Фенербахче»
  • Legion-Media

Об этом сообщает журналист Николо Скира в своём Twitter.

По информации источника, клуб предложил немецкому специалисту трёхлетний контракт. Лёв ещё не дал ответа.

Напомним, что тренер возглавлял сборную Германии с 2006 по 2021 год. Лёв привёл команду к победам на чемпионате мира и Кубке конфедераций, серебру и бронзе чемпионатов Европы и бронзовой медали чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что Маммана хочет покинуть РПЛ и вернуться в «Ривер Плейт».

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