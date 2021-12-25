Источник: Лёв может возглавить «Фенербахче»

Бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв может стать новым наставником турецкого «Фенербахче».

Об этом сообщает журналист Николо Скира в своём Twitter.

По информации источника, клуб предложил немецкому специалисту трёхлетний контракт. Лёв ещё не дал ответа.

Напомним, что тренер возглавлял сборную Германии с 2006 по 2021 год. Лёв привёл команду к победам на чемпионате мира и Кубке конфедераций, серебру и бронзе чемпионатов Европы и бронзовой медали чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что Маммана хочет покинуть РПЛ и вернуться в «Ривер Плейт».