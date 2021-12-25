Месси признался, что боялся смотреть в лицо Анри

Аргентинский форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси рассказал о первой встрече с французским форвардом Тьери Анри.

«В первый раз, когда он вошёл в раздевалку, я побоялся посмотреть ему в лицо», — цитирует Месси Mirror.

Напомним, что футболисты вместе выступали за «Барселону». Летом 2021 года аргентинец покинул клуб из-за финансовых ограничений испанской Примеры. В настоящий момент он защищает цвета ПСЖ.

В нынешнем сезоне Месси провёл за парижский клуб 16 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи.

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