Авербух: поездка Коляды на Олимпиаду важна для всех

Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, продюсер и хореограф Илья Авербух прокомментировал результат Михаила Коляды в мужских одиночных соревнованиях на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

«Смена программы всё-таки положительно повлияла на него. Несмотря на то что он по-прежнему не был безупречен, он получил шанс поехать на Олимпиаду, и это очень хорошо. Потому что потенциально он очень сильный фигурист, и его поездка на Олимпиаду очень важна для всех», — цитирует Авербуха Sport24.

Он также не считает, что кого-то из тройки призёров ЧР можно назвать лидером, так как у них примерно одинаковый уровень и есть смысл рассчитывать на каждого.

Марк Кондратюк завоевал золотую медаль с результатом 284,37 балла. Второе место занял Михаил Коляда (283,70). Тройку лучших замкнул Андрей Мозалёв (278,28).

Ранее Авербух поздравил Кондратюка с победой на чемпионате России.