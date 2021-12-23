Путин: женского спорта не станет, если там будут сменившие пол мужчины

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Президент России Владимир Путин высказал своё мнение о трансгендерах в мировом спорте.
Путин: женского спорта не станет, если там будут сменившие пол мужчины
  • РИА Новости

«Мужчина объявляет себя женщиной и выступает, скажем, в тяжёлой атлетике или ещё по какому-то виду спорта. Женский спорт перестанет существовать совсем», — сказал Путин на пресс-конференции. 

Он добавил, что придерживается традиционного подхода: женщина — это женщина, мужчина — это мужчина.

Напомним, что Путин примет участие в церемонии открытия Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Ранее Тутберидзе рассказала, почему стала тренировать Тарасову и Морозова.

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