Путин: женского спорта не станет, если там будут сменившие пол мужчины
- РИА Новости
«Мужчина объявляет себя женщиной и выступает, скажем, в тяжёлой атлетике или ещё по какому-то виду спорта. Женский спорт перестанет существовать совсем», — сказал Путин на пресс-конференции.
Он добавил, что придерживается традиционного подхода: женщина — это женщина, мужчина — это мужчина.
Напомним, что Путин примет участие в церемонии открытия Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
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