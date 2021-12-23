Фетисов — о неприезде игроков НХЛ на ОИ-2022: не ожидал, что это всё-таки произойдёт

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал новость о том, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) не отпустит своих игроков на зимнюю Олимпиаду — 2022 в Пекине.

«Справится ли сборная без игроков НХЛ? Справились же на прошлых Играх. Думаю, что справятся. Честно говоря, я не ожидал, что это всё-таки произойдёт. Для ребят это второй пропуск Игр, для них это также большая потеря. Олимпиада — это Олимпиада, это популяризация хоккея, того же НХЛ, а самое главное — это посмотреть уровень хоккея. Потому что когда борешься в своём постоянном чемпионате — это одно, а когда на таком уровне — совсем другое. Кому-то кажется, с игроками НХЛ у нас больше шансов выиграть Олимпиаду. Но прошлые Игры показали, что мы отскочили от немцев. Олимпийский турнир всегда несёт в себе интересное. И у нас было такое, что мы проигрывали студентам в 1980-м. Хорошо, что приняли решение раньше, а не 10 января, как планировалось. Есть ещё три недели, чтобы подготовиться к Олимпиаде. Жаль, что не приедут, но здоровье превыше всего», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

22 декабря было объявлено, что игроки НХЛ не примут участия в зимней Олимпиаде 2022 года, несмотря на предварительную договорённость. Лига объяснила своё решение большим количеством переносов матчей из-за коронавируса.

Ранее Журова заявила, что у американских болельщиков в приоритете НХЛ, а не Олимпиада.